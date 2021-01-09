Российское общежитие залило кипятком

ЧП Омск / Вконтакте

В Омске на улице Бульварная три этажа общежития залило кипятком. Об этом сообщает РИА Новости.

Видеозапись, на которой подъезд девятиэтажного общежития заливает водой, появилась в паблике «ЧП Омск» во «ВКонтакте» в пятницу 8 января.

В комментариях говорится, что жильцы ждали электрика около двух часов.

Жительница общежития рассказала, что прорыв трубы произошел рано утром. По ее словам, не дождавшись приезда электрика и сотрудников управляющей компании, жильцы девятого этажа выломали порог балкона на общей площадке, чтобы вода выливалась на улицу, а не в квартиры.

Cотрудники управляющей компании «Рутас» приступят к оценке ущерба в понедельник, 11 января.

«Пострадали квартиры чуть ли не до пятого этажа. Но сейчас уже можно включать свет, там уже все просохло. Мастер вчера выезжала, составила акт осмотра (...) В понедельник мы выйдем на работу и будем решать, как и что восстанавливать», — пояснили в аварийной диспетчерской УК.

Собеседник агентства добавил, что сильнее всего пострадали девятый и восьмой этажи.