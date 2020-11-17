Популярную российскую блогершу залило кипятком во время отдыха в Сочи

Популярную российскую блогершу и актрису Машу Вэй залило кипятком в отеле во время отдыха в Сочи. Видеозаписью и подробностями произошедшего она поделилась на своей странице в Instagram.

На размещенных в сети кадрах видно, что вся комната заполнена водой, которую знаменитость пытается собрать при помощи полотенец и посуды. Инцидент произошел ночью в воскресенье, 15 ноября, в одном из объектов размещения на курорте Красная Поляна.

«Проснулась в три часа ночи от странного шипения, все было в пару, откуда-то шел жар. (...) Оказалось, что взорвалась батарея-сушилка, из нее валил кипяток. Я спросонья попыталась заткнуть ее полотенцами, но напор был такой сильный, что меня просто облило кипятком», — рассказала Вэй, добавив, что последствия потопа ей пришлось устранять самостоятельно при помощи полотенец и кастрюли с половником.

Блогерша заявила, что помощи ей пришлось ждать крайне долго — от прорыва до полной остановки воды прошло около часа, в результате чего затопило не только тот номер, где случилась авария, но и комнаты шестью этажами ниже.

«Когда начало светлеть, мы уже находились в полном истощении и бреду», — заключила Вэй, также заметив, что ее компания уже нашла другое жилье на курорте и переехала.