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Россиянка провела 10 часов под сошедшим с крыши снегом

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Фото: МБУ «Управление по защите населения и территории города Новокузнецка»

В Новокузнецке местная жительница 10 часов провела под снегом, сошедшим с крыши дачного дома. Об этом сообщается на сайте управления по защите населения и территории города.

Женщина поехала на дачу в Орджоникидзевском районе, чтобы очистить крышу дома от снега, и в ночь на 9 февраля перестала выходить на связь, после чего мать поехала за ней, но обнаружила лишь ее автомобиль. Тогда она позвонила в единую дежурно-диспетчерскую службу управления.

Первыми на место приехали полицейские и дежурная поисково-спасательная группа. Они предположили, что женщина находится под снегом. После двух часов поисковики нашли шапку и лестницу, к этому моменту прибыл пожарно-спасательный отряд. Женщину удалось обнаружить.

Пострадавшая оказалась жива, но в тяжелом состоянии. Ее госпитализировали, она находится в реанимации.

В январе восьмилетняя девочка из деревни Леоново Калужской области умерла под обрушившейся снежной крепостью. Она играла с другими детьми и залезла в сугроб, после чего ее завалило обрушившимся пластом. Ребенку пытались помочь взрослые, откопавшие его и доставившие в больницу, но врачи констатировали смерть.

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