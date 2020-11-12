Четырех детей обожгло кипятком из-за прорыва трубы на улице в Подмосковье

Четверо детей обожглись кипятком из-за прорыва трубы в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России. Инцидент произошел в Дзержинском.

Трубу, по информации ведомства, прорвало на улице, когда дети переходили дорогу. После случившегося пострадавших отправили в Люберецкий ожоговый центр.

По словам источника ТАСС в экстренных службах, по улице течет река из кипятка, а само ЧП произошло напротив местной школы искусств. В Минздраве РИА Новости сообщили, что все дети находятся в состоянии средней степени тяжести.

По факту инцидента люберецкая городская прокуратура организовала проверку, в ходе которой оценят действия ответственных лиц по соблюдению законодательства в сфере ЖКХ.

Ранее в столице на праздновании детского дня рождения аниматор высыпала сухой лед на голову четырехлетнему ребенку. Мальчик получил ожоги лица и головы I и II степени.