Россиянка отдохнула в бюджетном отеле в Турции и описала его словом «кошмарный»

Туристка из России назвала «кошмарным» отель в Турции после отдыха в нем

Российская туристка, путешествующая по Турции, отдохнула в бюджетном отеле и описала его фразой «кошмарный, но дешевый». Свой отзыв она оставила в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, по словам автора, гостиница, в которой она остановилась с семьей, пользуется ажиотажным спросом среди самостоятельных туристов. Тем не менее ее единственными достоинствами были хорошее питание и очень низкая цена.

При этом среди главных минусов объекта размещения блогер в первую очередь отметила его ужасное расположение — отель находился рядом с оживленным шоссе.

Кроме того, ей не понравилась крошечная территория. «Можно даже сказать, что ее нет совсем. Вся территория — это небольшой бассейн с двумя водными горками. И все! Погулять там можно либо по пляжу, либо вдоль трассы», — пояснила она.

При этом, как написала россиянка, до пляжа нужно было идти очень долго, хотя в описании гостиницы было указано, что она расположена на первой линии. «Топать минут 7-10 либо через мост, либо по подземного переходу. С коляской там вообще делать нечего. Это будет не отдых, а сплошное мучение», — уточнила туристка.

Вдобавок путешественница пожаловалась на плохой сервис и в заключение добавила, что за эти же деньги в Турции можно найти вариант получше, а этот отель она бы не посоветовала никому.

Ранее в сентябре российская туристка сравнила Турцию с Грузией и выбрала лучший курорт для пляжного отпуска. Так, девушка побывала в Аланье и Батуми и рассказала о плюсах и минусах сервиса, питания и местных развлечений. По мнению путешественницы, легче и удобнее из России добраться до турецких курортов.