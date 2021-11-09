Обвиненный дочерью в изнасиловании москвич покончил с собой

В Москве покончил с собой мужчина, которого дочь обвинила в изнасиловании

Москвич покончил с собой после того, как дочь обвинила его в изнасиловании. Об этом во вторник, 9 ноября, сообщает «Московский комсомолец».

Тело 46-летнего мужчины обнаружили в Волоцком переулке под окнами жилого дома. Ранним утром супруга обвиненного проснулась от шума. Вся квартира была в крови, а в ванне с водой лежал нож. Старшая дочь, выглянув из окна, увидела тело отца на козырьке подъезда.

По данным издания, в воскресенье, 7 ноября, 18-летняя дочь написала против отца заявление в полицию о насильственных действиях сексуального характера. Девушка пожаловалась на него в тот момент, когда уехала отдохнуть к подруге в Калининград.

В понедельник, 8 ноября, она приехала домой и сообщила семье, что заявила на отца в полицию. После этого москвичка уехала с ночевкой к подруге. В тот же день мужчину вызывали в отделение. После беседы он очень нервничал, хоть и не признавал себя виновным, отмечает издание.

В заявлении девушка также указала, что впервые он изнасиловал ее, когда ей было еще 12 лет. У нее также есть старшая сестра и младший брат. Уточняется, что семья в полном составе — дети и двое родителей — проживали в квартире в Волоцком переулке Москвы. Мужчина работал менеджером в частной фирме, а супруга вела домашнее хозяйство.