Россиянина осудили на 23 года за изнасилование и убийство удмуртской школьницы

Мужчине дали 23 года за изнасилование и убийство 11-летней девочки в Сарапуле

Россиянина осудили на 23 года за изнасилование, убийство и надругательство над телом удмуртской школьницы в Сарапуле. Об этом «Ленте.ру» в понедельник, 8 ноября, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России (СКР) по Удмуртии.

По данным ведомства, весной 2021 года 27-летний мужчина пришел в гости к своей знакомой, у которой была 11-летняя дочь. Он был в состоянии наркотического опьянения. Когда мать девочки уснула, он совершил с ребенком насильственные действия сексуального характера.

Спустя какое-то время этот мужчина снова в состоянии наркотического опьянения наведался к знакомой. Но ее дома не оказалось, ему открыла дочь. Он вломился в квартиру, задушил девочку, а после — надругался над телом.

В тот же вечер тело девочки нашли, преступника поймали по горячим следам. Его вину подтвердили психолого-сексолого-психиатрическая и молекулярно-генетическая экспертизы. Суд приговорил убийцу к 23 годам колонии строгого режима.