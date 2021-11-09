Подозреваемый в убийстве студенток в Гае признался в еще одном изнасиловании

Предполагаемый убийца трех студенток в Оренбургской области Александр Лазарев признался в новом преступлении — совершении еще одного изнасилования. Об этом во вторник, 9 ноября, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, об этом рассказал руководитель отдела криминалистики регионального управления Следственного комитета России (СКР) Дмитрий Анненков. В ходе расследования убийства девушек и поджога квартиры, в которой они находились, в городе Гае, подозреваемый признался, что изнасиловал еще одну девушку сразу после своего освобождения из колонии в июле 2021 года.

Его жертва чудом избежала смерти. Лазарев рассказал, что собирался после изнасилования убить ее, но вмешался случай, который помешал расправе. Сотрудники правоохранительных органов ничего не знали о случившемся, поскольку потерпевшая не стала писать заявление.

5 октября СКР опубликовал видео следственного эксперимента, на котором Лазарев показал, как расправился с девушками.

Лазареву вменяется изнасилование, насильственные действия сексуального характера, умышленное повреждение чужого имущества, неправомерное завладение автомобилем.

Об убийстве стало известно 30 сентября. Тела двух девушек обнаружили после тушения пожара в квартире жилого дома на улице Молодежная, а во дворе дома было найдено тело третьей жертвы. У всех присутствовали признаки насильственной смерти.