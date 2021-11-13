Военнослужащую изнасиловали в президентском дворце в Париже

Полиция во Франции расследует дело об изнасиловании, которое, предположительно, было совершено летом в президентском Елисейском дворце, пишет Associated Press со ссылкой на прокуратуру Парижа.

По данным офиса президента Франции Эммануэля Макрона, военнослужащая обвинила солдата в изнасиловании. Оба были размещены в Елисейском дворце и служили в части, занимающейся деликатными правительственными вопросами, большинство из которых засекречены или совершенно секретны.

Как пишет газета Liberation, инцидент произошел после прощального приема для генерала и еще двух человек 1 июля. На мероприятии присутствовал и глава государства. Он сказал несколько слов после начала приема и ушел около 22:00. Некоторые из присутствующих затем покинули Елисейский дворец и перебрались в помещение личного военного штаба президента. Как отметили источники, женщина была изнасилована в здании строгого режима, которое является частью президентского комплекса.

Расследование начали 12 июля. Мужчина был допрошен в качестве свидетеля. Сейчас ему уже предъявлены обвинения. Он уволен со службы.

Широкую огласку случай получил на фоне популярности движения #MeToo в интернете и растущих во Франции усилий по борьбе с сексуальным насилием. Основательница французской группы помощи жертвам изнасилований Сьюзи Ротман (Susie Rothman) считает, что изнасилование может произойти где угодно, в любой социально-экономической среде. «Даже в самых безопасных местах», — подчеркнула она.

В октябре Независимая комиссия по инцесту и сексуальному насилию в отношении детей рассказала о десятках тысяч изнасилованных детей. По данным организации, в республике ежегодно сексуальному насилию со стороны своих отцов подвергаются 22 тысячи детей.