Во Франции рассказали о десятках тысяч изнасилованных детей

Независимая комиссия по инцесту и сексуальному насилию в отношении детей (CIIVISE) рассказала в своем отчете о десятках тысяч пострадавших детей во Франции. Согласно материалу, в республике ежегодно сексуальному насилию со стороны своих отцов подвергаются 22 тысячи детей.

По данным правозащитной организации, в 2020 году всего 1697 педофилов подверглись наказанию за инцестуальное изнасилование. В 2018 наказания получили 760 преступников. При этом только за месяц с 21 сентября по 27 октября комиссия получила более 5 тысяч свидетельских заявлений о кровосмесительных изнасилованиях.

«Эти данные позволяют нам предположить, что количество отцов, привлеченных к ответственности за инцестуозное сексуальное насилие, намного меньше, чем количество жертв», — говорится в отчете CIIVISE. По результатам исследования, комиссия рекомендовала подавать заявления об инцестах в полицию даже если это всего лишь подозрения, приостанавливать родительские права на время судебных разбирательств и лишать родительских прав людей, которых обвинили в изнасилованиях своих детей.

17 апреля Национальное собрание Франции постановило, что любой половой контакт с человеком младше 15 лет со стороны совершеннолетнего признается изнасилованием автоматически. Ранее уголовное наказание могло последовать только в случае доказанного принуждения ребенка к сексу.

Независимая комиссия по инцесту и сексуальному насилию в отношении детей была создана президентом Франции Эммануэлем Макроном в январе 2021 года. В ее задачи входит предотвращение сексуального насилия, защита детей-жертв и борьба с безнаказанностью преступников.