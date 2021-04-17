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Франция официально признала секс с детьми изнасилованием

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Фото: Charles Platiau / Reuters

Парламент Франции принял закон, согласно которому секс с ребенком в возрасте до 15 лет будет автоматически расцениваться как изнасилование и караться уголовным сроком до 20 лет. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что секс с несовершеннолетними младше 15 лет и до этого был признан нелегальным. Однако уголовное наказание могло последовать лишь в том случае, если было доказано принуждение ребенка к половому акту. Если насилие доказано не было, статью переквалифицировали в более легкую.

«Ни один взрослый агрессор не сможет требовать согласия несовершеннолетнего младше 15 лет», — подчеркнул министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти.

Кроме того, в новом законе официально прописана статья «Ромео и Джульетта», которая позволила декриминализировать секс между подростками. Чтобы попасть под действие закона, один из участников полового акта должен быть старше другого более чем на пять лет. Это исключение не будет использоваться в случаях с изнасилованиями.

Ранее сообщалось, что поправки будут включены в законопроект о сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних. Отмечалось, что французское правительство решило пересмотреть законодательство из-за череды скандалов, связанных с сексуальным насилием в отношении несовершеннолетних, в том числе, инцесты.

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