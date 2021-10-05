Французское духовенство подвергло насилию более 200 тысяч детей

Члены католического духовенства во Франции за 70 лет изнасиловали более 200 тысяч детей

Члены католического духовенства во Франции за 70 лет подвергли насилию более 200 тысяч детей и призывали жертв хранить молчание ради защиты репутации церковных учреждений. Об этом сообщает CNN со ссылкой на отчет, опубликованный Независимой комиссией по сексуальному насилию в церкви (CIASE).

Согласно данным, с 1950 по 2020 год во Французской католической церкви работали более трех тысяч насильников из 115 тысяч священников и других священнослужителей. Число несовершеннолетних, переживших изнасилование, может увеличиться до 300 тысяч, если учитывать жертв людей, которые не были духовенством, но имели другие связи с церковью, такие как католические школы и молодежные программы.

«Жестокое обращение с несовершеннолетними в церкви составляет около 4 процентов всех случаев сексуального насилия во Франции», — заявил президент комиссии Жан-Марк Сове. Он подчеркнул, что эти преступления все еще продолжаются и носят системный характер.

Ранее американский штат Нью-Йорк на два года отменил ограничение сроков давности для рассмотрения исков о сексуальном насилии. Жители могли подавать в суд на церкви, больницы, школы, лагеря, скаутские группы и другие учреждения, которые, по их мнению, ответственны за преступления против личности, укрывательство педофилов и жестокое обращение с детьми. За это время суды получили более девяти тысяч жалоб. Они коснулись священников, учителей и разорили четыре римско-католические епархии. Некоторые граждане получили шанс привлечь к ответственности своих давних обидчиков.