В эту субботу, 14 августа, штат Нью-Йорк закроет «окно возможностей» для подачи гражданских исков по делам о сексуальном насилии и домогательствах с истекшим сроком давности. Об этом сообщает Voice of America («Голос Америки», русскоязычная версия имеет статус СМИ-иноагента в России).

Штат на два года отменил ограничение сроков давности для рассмотрения исков. Жители могли подавать в суд на церкви, больницы, школы, лагеря, скаутские группы и другие учреждения, которые, по их мнению, ответственны за преступления против личности, укрывательство педофилов и жестокое обращение с детьми.

За это время суды получили более девяти тысяч жалоб. Они коснулись священников, учителей и разорили четыре римско-католические епархии. Некоторые граждане получили шанс привлечь к ответственности своих давних обидчиков.

Так, 74-летняя Кэрол ДюПре подала в суд на католическую епархию в Рочестере, заявив, что в начале 1960-х к ней приставал священник, когда она была подростком. «По иронии судьбы, это стало для меня очень исцеляющим опытом на личном уровне», — пояснила женщина.

Как подчеркивает портал, продлевать такое «окно возможностей» власти не планируют, и граждане лишатся права обращаться в суд по делам с истекшим сроком давности.

В марте во Франции Независимая комиссия по сексуальному насилию в церкви (CIASE) насчитала около 10 тысяч случаев насилия над детьми. Тысячи несовершеннолетних стали жертвами священников-педофилов с 1950 года. Комиссия учла 6,5 тысячи человек, которые согласились дать показания, а также тех, кто отказался рассказывать о случившемся, и тех, кто уже скончался.