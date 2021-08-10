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Губернатор Нью-Йорка уйдет в отставку из-за обвинений в домогательствах

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Фото: Mike Segar / Reuters

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо решил уйти в отставку из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Об этом он заявил во время обращения к жителям штата.

Его решение вступит в силу через 14 дней.

Место Куомо займет заместитель губернатора Нью-Йорка, член Демократической партии Кэти Хокул. Она станет первой женщиной на посту губернатора.

О том, что Хокул готовится в течение нескольких недель принять руководство штатом, сообщала газета The Wall Street Journal 8 августа. Вице-губернатор в течение последней недели несколько раз говорила о том, что руководство может перейти к ней. Она уже провела ряд консультаций относительно первых шагов на посту губернатора Нью-Йорка.

В начале августа генеральная прокуратура штата подтвердила, что губернатор Нью-Йорка домогался помощниц. В документе приводятся различные эпизоды приставаний политика к женщинам, попыток обнять или поцеловать их, предложений интимного характера.

С 2020 года о харассменте со стороны губернатора рассказали семь женщин. Его отставки потребовали мэр Нью-Йорка, а также ряд сенаторов и конгрессменов США и штата Нью-Йорк — как республиканцы, так и демократы. В парламенте Нью-Йорка планировали внести резолюцию об импичменте Куомо.

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