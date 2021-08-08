Губернатору Нью-Йорка предъявят обвинения в сексуальных домогательствах

Прокуратура штата Нью-Йорк может предъявить обвинения в сексуальных домогательствах губернатору штата Эндрю Куомо по итогам рассмотрения заявления от одной из его предполагаемых жертв. Об этом сообщил шериф округа Олбани Крейг Эппл в ходе пресс-конференции с журналистами. Фрагмент выступления публикует в Twitter газета The Hill.

По его словам, полиция штата намерена провести собственное расследование после того, как генпрокурор Нью-Йорка Дэвид Соарез присоединился к следствию. Они пообещали провести «всестороннее расследование», однако, отметил Эппл, указывать сроки или говорить о том, будет ли допрошен сам Куомо, пока рано.

«Нам предстоит проверить множество фактов, а также допросить большое количество людей»,— заявил Эппл. Шериф отметил, что это расследование потребует времени, но при этом уточнил, что статус Эндрю Куомо никак не повлияет на его ход.

В пятницу, 6 августа, одна из помощниц губернатора-демократа, чье имя не распространяется, обратилась в полицию Нью-Йорка с заявлением о возбуждении уголовного дела против губернатора Нью-Йорка. По словам вероятной потерпевшей, Куомо лапал ее и домогался. Сообщается, что она стала первой из 11 женщин, выступивших с подобными обвинениями против Куомо, которая обратилась в правоохранительные органы. Шериф подтвердил, что дело носит сексуальный характер, однако от разглашения его содержания пока воздержался.

С 2020 года о харассменте со стороны губернатора рассказали семь женщин. Его отставки потребовали мэр Нью-Йорка, а также ряд сенаторов и конгрессменов США и штата Нью-Йорк — как республиканцы, так и демократы. В парламенте Нью-Йорка планировали внести резолюцию об импичменте Куомо.