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Байден призвал уйти в отставку обвиненного в домогательствах губернатора

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Джо Байден
Джо Байден
Фото: JONATHAN ERNST / Reuters

Президент США Джо Байден призвал уйти в отставку губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, обвиненного в домогательствах. Его слова передает РИА Новости.

«Я думаю, он должен подать в отставку», — заявил Байден. При этом он не рассказал, должен ли Куомо быть подвергнут импичменту, если не уйдет с поста по собственному желанию. «Давайте делать шаг за шагом», — сказал он.

Ранее генеральная прокуратура штата Нью-Йорк установила, что Эндрю Куомо домогался до бывших и действующих сотрудниц правительства штата. В расследовании приводятся различные эпизоды, в которых губернатор приставал к женщинам, пытался обнять или поцеловать их, делал предложения интимного характера.

С 2020 года о харассменте со стороны губернатора рассказали семь женщин. Его отставки потребовали мэр Нью-Йорка, а также ряд сенаторов и конгрессменов США и штата Нью-Йорк — как республиканцы, так и демократы. В парламенте Нью-Йорка планировали внести резолюцию об импичменте Куомо.

Эндрю Куомо — американский политический деятель, 56-й и ныне действующий губернатор штата Нью-Йорк от Демократической партии. Ранее он занимал пост министра жилищного строительства и городского развития США, а также должность генерального прокурора Нью-Йорка.

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