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Губернатор Нью-Йорка предложил советнице сыграть в карты на раздевание

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Эндрю Куомо
Эндрю Куомо
Фото: Seth Wenig / Reuters

Бывшая советница губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо обвинила его в сексуальных домогательствах. В частности, по словам женщины, в 2017 году он предложил ей сыграть в карты на раздевание. Об этом Линдси Бойлан написала на платформе Medium.

«Губернатор Эндрю Куомо создал в своей администрации культуру, где сексуальные домогательства и издевательства распространены так широко, что не только оправдываются, но и предполагаются», — заявила американка. По ее словам, подобные действия Куомо совершал на протяжении многих лет.

Так, в 2917 году Бойлан летела с ним с официального мероприятия. Тогда губернатор предложил ей сыграть в покер на раздевание. Этот знак, по по словам бывшей советницы, означал симпатию руководителя к подчиненной.

Впервые о домогательствах она заговорила в декабре прошлого года. После ее публикации, как утверждает Бойлан, к ней с подобными историями о Куомо стали обращаться и другие женщины. Одна из них, пишет американка, боялась отвергнуть приставания чиновника.

Бойлан была специальным советником Куомо по вопросам экономического развития на протяжении нескольких месяцев в 2018 году. Сейчас она баллотируется в совет района Манхэттен.

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