Расследование подтвердило сексуальные домогательства губернатора Нью-Йорка

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо домогался до бывших и действующих сотрудниц правительства штата. Об итогах расследования сообщила генеральная прокуратура штата.

В расследовании приводятся различные эпизоды, в которых губернатор приставал к женщинам, пытался обнять или поцеловать их, делал предложения интимного характера. Одна из его коллег сообщила, что весь офис губернатора оказывал на нее давление после того, как она подала жалобу на сексуальные домогательства. Другую работницу после обвинений в домогательствах Куомо уволил и объявил, что женщина «принижала коллег и кричала на них».

Ранее Линдси Бойлан, бывшая помощница губернатора, одна из первых сообщившая о приставаниях Куомо, обвинила в молчании президента Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис. По словам Бойлан, первые лица страны были в курсе поведения главы штата, но предпочли не вмешиваться в ситуацию. При этом Куомо отрицал и продолжает отрицать абсолютно все показания жертв его домогательств, заявляя, что они лгут.

С 2020 года о харассменте со стороны губернатора рассказали семь женщин. Его отставки потребовали мэр Нью-Йорка, а также ряд сенаторов и конгрессменов США и штата Нью-Йорк — как республиканцы, так и демократы. В парламенте Нью-Йорка планировали внести резолюцию об импичменте Куомо.

Эндрю Куомо — американский политический деятель, 56-й и ныне действующий губернатор штата Нью-Йорк от Демократической партии. Ранее он занимал пост министра жилищного строительства и городского развития США, а также должность генерального прокурора Нью-Йорка.