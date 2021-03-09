В США начали готовить еще один импичмент

В США начали подготовку к еще одному импичменту. Республиканцы в в законодательном собрании штата Нью-Йорк планируют внести резолюцию об импичменте губернатору штата Эндрю Куомо. Об этом сообщает ТАСС.

Так, политика обвиняют в неподобающем поведении и сексуальных домогательствах, а также в «утрате доверия». «Чтобы руководить этим великим штатом на посту губернатора, необходимы доверие и авторитет. К сожалению, мы сейчас ощущаем, что он это потерял и неспособен руководит», — сказал лидер республиканцев в нижней палате заксобрания Уилл Баркли.

При этом подчеркивается, что демократы, которые обладают большинством в заксобрании, несколько раз отклоняли предложения по импичменту.

К началу марта три женщины рассказали о случаях сексуальных домогательств со стороны Куомо. Они работали в администрации губернатора. Одна рассказала, что тот приставал к ней весной прошлого года, когда они были наедине в офисе. Другая бывшая советница Куомо заявила, что в 2017 году он предложил ей сыграть в карты на раздевание.

Эндрю Куомо — американский политический деятель, 56-й и ныне действующий губернатор штата Нью-Йорк. Ранее занимал пост министра жилищного строительства и городского развития США, затем — генерального прокурора Нью-Йорка. Является членом Демократической партии.