Губернатора Нью-Йорка вновь обвинили в домогательствах

Еще одна бывшая советница губернатора американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо обвинила его в сексуальных домогательствах. Об этом пишет газета New York Times.

Бывшая исполнительная помощница и советник по вопросам политики в области здравоохранения в администрации губернатора Шарлотта Беннетт заявила, что почувствовала необходимость перед другими рассказать об инциденте и хотела помешать губернатору «пользоваться своей властью».

Она сообщила, что Куомо приставал к ней весной прошлого года. По словам Беннетт, тогда она была наедине с губернатором в офисе. Он расспрашивал девушку о личной жизни и в какой-то момент поинтересовался, «была ли она когда-либо с мужчиной постарше».

Кроме того, глава штата пожаловался ей на свое одиночество условиях ситуации с коронавирусом и признался, что ему «даже некого обнять». При этом Беннетт отметила, что губернатор не пытался дотронуться до нее. «Я поняла, что губернатор хочет переспать со мной, и почувствовала себя ужасно некомфортно и испугалась», — сказала она.

О случившемся девушка рассказала главе аппарата Куомо Джилл Де Розье и попросила о возможности перейти на другую должность. Беннетт получила должность советника по политике в области здравоохранения, но настаивать на расследовании происшествия не стала, потому что ей нравилась работа.

Сам Куомо в комментарии изданию заявил, что «никогда не заигрывал с госпожой Беннетт», а также также не пытался действовать в отношении нее «неуместно».

Ранее бывшая советница губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо обвинила его в сексуальных домогательствах. В частности, по словам женщины, в 2017 году он предложил ей сыграть в карты на раздевание. Впервые о домогательствах она заговорила в декабре прошлого года. После ее публикации, как утверждает Бойлан, к ней с подобными историями о Куомо стали обращаться и другие женщины.