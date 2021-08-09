Губернатор Нью-Йорка начал терять сторонников после обвинений в домогательствах

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо начал терять сторонников после того, как несколько женщин обвинили его в домогательствах. Его ближайшая помощница Мелисса Дероза подала в отставку, пишет The New York Post.

«Для меня лично последние два года были тяжелыми в эмоциональном и психологическом плане. Я всегда буду признательна за возможность работать со столь талантливыми и целеустремленными коллегами в администрации нашего штата», — рассказала Дероза в опубликованном заявлении.

Она не объяснила причины отставки, однако источники газеты полагают, что это произошло из-за скандалов вокруг Куомо. Вероятно, вскоре губернатор потеряет еще больше сторонников. Дероза неоднократно пыталась отстоять своего начальника и отрицала все обвинения в домогательствах.

В начале августа генеральная прокуратура штата подтвердила, что губернатор Нью-Йорка домогался помощниц. В документе приводятся различные эпизоды приставаний политика к женщинам, попыток обнять или поцеловать их, предложений интимного характера.

Линдси Бойлан, бывшая помощница губернатора, одна из первых сообщившая о приставаниях Куомо, обвинила в молчании президента Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис. По словам Бойлан, первые лица страны были в курсе поведения главы штата, но предпочли не вмешиваться в ситуацию. При этом Куомо отрицал и продолжает отрицать абсолютно все показания жертв его домогательств, заявляя, что они лгут.

С 2020 года о харассменте со стороны губернатора рассказали семь женщин. Его отставки потребовали мэр Нью-Йорка, а также ряд сенаторов и конгрессменов США и штата Нью-Йорк — как республиканцы, так и демократы. В парламенте Нью-Йорка планировали внести резолюцию об импичменте Куомо.

