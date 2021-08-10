Губернатора Нью-Йорка обвинили в нежелании нанимать «несимпатичных» женщин

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо отказался нанимать женщину на работу, поскольку посчитал ее «недостаточно симпатичной». В этом его уличила бывшая помощница Карен Хинтон, передает Daily Mail.

По словам Хинтон, работая на Куомо, она однажды порекомендовала ему взять на одну из должностей в его команде женщину, которая несколько лет проработала в Капитолии, однако тот отказался сделать это из-за внешнего вида потенциальной сотрудницы. Хинтон вспомнила, что после собеседования с предложенной ею кандидаткой Куомо заявил, что не планирует брать ее на работу.

«Я спросила: "Почему?" Он ответил: "Она недостаточно симпатичная. Мне не нравится, как она выглядит"», — рассказала экс-помощница политика.

Она добавила, что Куомо, работавший на тот момент в администрации тогдашнего президента США Билла Клинтона, считал забавной ситуацию вокруг скандала, связанного с романом между главой государства и стажировавшейся в Белом доме Моникой Левински. «Я помню, как он смеялся из-за ситуации с Моникой Левински, не потому что он не верил ей — он верил — а потому, что находил это забавным», — отметила Хинтон.

Ранее она также обвинила Куомо в ненадлежащем поведении сексуального характера. По словам Хинтон, однажды политик решил обнять ее в номере отеля в Лос-Анджелесе. При этом объятия были «слишком крепкими и долгими», и Куомо пришел после них в сексуальное возбуждение, заявила женщина.

Всего с 2020 года о харассменте со стороны Куомо рассказали семь женщин. Его отставки потребовали мэр Нью-Йорка, а также ряд сенаторов и конгрессменов США и штата Нью-Йорк — как республиканцы, так и демократы. Также сообщалось, что после разразившегося скандала политик начал терять сторонников. В частности, в отставку подала его ближайшая помощница Мелисса Дероза.