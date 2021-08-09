Жертвам Джефри Эпштейна присудили 125 миллионов долларов компенсаций

«Фонд компенсаций жертвам Джефри Эпштейна» (Epstein Victims' Compensation Fund), ответственный за выплаты жертвам домогательств со стороны покойного миллиардера, отчитался о завершении разбирательства и присуждении свыше 125 миллионов долларов 150 потерпевшим. Об этом сообщает агентство Reuters.

Фонд начал прием исков от жертв Эпштейна 25 июня прошлого года. За это время было подано всего 225 прошений. Фонд принял лишь 150 исков, однако те, чьим требованиям было отказано, все еще могут рассчитывать на компенсацию за счет имущества покойного. Также известно, что из 150 человек 12 отказались от положенных им выплат. Таким образом, финальная сумма компенсации составит 121 миллион долларов.

Глава фонда Джордан Фельдман (Jordana Feldma) заявил, что выплаты жертвам должны быть произведены до 10 августа — второй годовщины самоубийства финансиста, покончившего с собой в тюремной камере в ожидании суда по делу о торговле людьми.

Американский миллиардер Джефри Эпштейн был арестован 6 июня 2019 года по обвинению в торговле несовершеннолетними. Финансист сталкивался с аналогичным делом в 2007 году, однако после сделки со следствием он отсидел лишь 13 месяцев. По новым эпизодам ему грозило до 45 лет лишения свободы.10 августа 2019 года Эпштейн был обнаружен повешенным в камере. Смерть финансиста, имевшего множество влиятельных друзей среди политической и бизнес элиты США, послужила причиной для множества теорий заговора.