Троих полицейских оправдали по делу о групповом изнасиловании россиянки

Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес оправдательный приговор трем бывшим полицейским, которых обвиняли в групповом изнасиловании девушки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Бессарабова, Мустафина и Тропина по итогам рассмотрения уголовного дела признали невиновными по статьям 131 УК РФ («Изнасилование») и 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

По версии следствия, в ночь на 18 августа 2019 года трое сотрудников полиции задержали и изнасиловали 22-летнюю девушку в служебном автомобиле. После инцидента их уволили за совершение проступка, порочащего честь сотрудника МВД. Также со службы выгнали их руководителей. Всего к дисциплинарной ответственности были привлечены 17 должностных лиц.

15 июля 2020 года Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес первый приговор по делу об изнасиловании и назначил экс-полицейским сроки от шести до 6,5 лет лишения свободы. Впрочем, Свердловский областной суд отменил этот приговор и отправил дело на пересмотр.