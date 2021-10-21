Россиянин накачал школьницу наркотиками и надругался над ней

В Москве был задержан 39-летний россиянин, который накачал несовершеннолетнюю наркотиками и алкоголем, а после надругался над ней. Об этом в четверг, 21 октября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По данным следствия, вечером 11 октября уроженец Свердловской области заманил к себе на квартиру школьницу и убедил попробовать алкоголь и наркотики, после чего, пользуясь беспомощным состоянием жертвы, совершил действия сексуального характера.

СКР возбудил уголовное дело по статье 230 («Склонение к потреблению наркотических средств несовершеннолетней») УК РФ и 132 («Иные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней») УК РФ. Подозреваемый арестован и отправлен в СИЗО. Проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям.

