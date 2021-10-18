Мужчины в камуфляже похитили школьницу и отвезли ее на кладбище

В Башкирии ведется розыск двух мужчин, похитивших ребенка. Об этом в понедельник, 18 октября, сообщает Ufa1.

По данным издания, злоумышленники в камуфляжной форме схватили ученицу 4-го класса школы, посадили ее в легковой автомобиль и отвезли на кладбище. Девочка кричала и оказывала активное сопротивление. Ее крики услышали прохожие, которые прибежали на помощь и спугнули мужчин. Они бросили свою жертву и скрылись.

Полиция ведет розыск подозреваемых. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

15 октября сообщалось, что в Астраханской области после нового изнасилования задержан беглый уголовник, изнасиловавший школьницу в Волгоградской области.