Российского иеромонаха лишили сана за растление 53 мальчиков

Церковный суд Биробиджанской епархии лишил сана священника, который был осужден за растление несовершеннолетних. Об этом говорится на сайте епархии.

Так, в ходе заседания, Епархиальный церковный суд, руководствуясь сводом канонических правил, принимая во внимание признание иеромонахом Спиридоном (Абрамовым) своей вины в растлении 53 мальчиков, нарушении им монашеских обетов и священнической присяги, постановил признать, что его греховные деяния подпадают, в частности, под действие канонических правил.

«На этом основании запрещенный в служении иеромонах признан подлежащим извержению из священного сана», — говорится в сообщении. Решение церковного суда будет направлено на утверждение Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

8 ноября суд приговорил к 18 годам лишения свободы священника, который надругался над 53 мальчиками. По версии следствия, 39-летний иеромонах Спиридон (Юрий Абрамов) трудился настоятелем храма Святого пророка Илии в селе Амурзет (Октябрьский район). Вместе со своим помощником 26-летним звонарем Сергеем Моосом он совращал детей с 2007 года. В ходе обысков силовики изъяли у них предметы, не предназначенные для богослужений.

В ноябре 2019 года жительница ЕАО обратилась в Следственный комитет России с просьбой проверить священнослужителя — она подозревала его в растлении мальчиков в возрасте от 12 до 16 лет.