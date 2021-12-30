Россияне получили возможность вернуть деньги за спорт

В 2022 году россияне получили возможность вернуть часть денег, потраченных на спортивные и оздоровительные услуги. Речь идет о социальном налоговом вычете. Соответствующие возможности отражены в Федеральном законе, о чем ранее сообщало Минспорта.

Для того, чтобы получить налоговый вычет, необходимо сперва узнать, входит ли их оздоровительное учреждение в специальный перечень Министерства спорта. В свою очередь предпринимателям и компаниям, которые оказывают спортивные и оздоровительные услуги, необходимо будет подать заявку на попадание в этот реестр, дедлайн — 16 октября 2022 года.

Заявление направляется в региональный орган исполнительной власти в области физической культуры и спорта того субъекта, где предприятие осуществляет свою деятельность. Власти субъектов же обязаны в срок до 1 ноября 2022 года сформировать список оздоровительных организаций и направить его в Минспорта, которое уже в срок до 1 декабря должно утвердить федеральный перечень предприятий и разместить его на своем сайте.

Получить вычет можно будет в 2023 году, максимальный размер налоговой льготы составит 15,6 тысячи рублей в год. Для того чтобы получить деньги, необходимо будет предоставить в налоговую службу копию договора и чек на оплату соответствующих услуг.