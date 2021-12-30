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Захарова связала нарушения прав женщин талибами с нехваткой денег

Представитель МИД РФ Захарова: применение насилия в Афганистане неприемлемо

Фото: Globallookpress.com

Происходящие в Афганистане инциденты вызывают у озабоченность у российского МИД, Москва в контактах с правительством талибов (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России) неоднократно подчеркивала, что применение насилия против гражданских неприемлемо. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на вопрос корреспондента «Ленты.ру» о столкновениях талибов с протестующими и о нарушении прав женщин в Афганистане.

Речь, в частности, зашла об акции протеста 28 декабря, когда талибы открыли огонь по митингующим женщинам. Захарова отметила, что не стала бы выделять конкретный случай, поскольку Россия неоднократно осуждала подобные действия как со стороны талибов, так и со стороны других правительств.

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При этом она подчеркнула, что ситуацию с правами женщин в Афганистане следует рассматривать комплексно. Представитель МИД полагает, что задержка в предоставлении женщинам доступа к образованию связана с нехваткой денег. «Стоит отметить усилия правительства в этой сфере: постепенно начинают работу школы для девочек, открываются двери в вузы. Промедление в данном вопросе обуславливается неготовностью в данной стране инфраструктуры, нехваткой денежных средств для обеспечения раздельного обучения — оно соответствует исламскому праву», — объяснила она. В этой связи Захарова призвала западные страны разморозить национальные афганские активы — это порядка девяти миллиардов долларов.

Российские дипломаты не раз отмечали, что вопросы бедности, нищеты и нехватки продовольствия в Афганистане не решены, несмотря на «бесконечные финансовые вливания и иностранное военное присутствие в течение 20 с лишним лет». Разобраться с этим непросто из-за «элементарного отсутствия финансовых средств».

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Валентина ШварцманЕлизавета Наумова
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