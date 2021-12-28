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Талибы открыли огонь по женщинам в Кабуле

Asvaka: боевики «Талибана» открыли огонь по женщинам, протестующим в Кабуле

Фото: Zohra Bensemra / Reuters

Боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ как террористическое) открыли огонь по женщинам, организовавшим демонстрацию в Кабуле. Об этом пишет агентство Asvaka.

Информации о жертвах или раненых нет.

По словам источников агентства, это произошло недалеко от столичной больницы. Десятки девушек вышли на протесты с транспарантами «Мы ​​— голос голодного народа», «Справедливости!», «Да здравствует человечество».

Талибы неоднократно открывали огонь по мирным демонстрантам, выступающим против нового правительства. Так, в августе, вскоре после захвата власти в Афганистане, боевики расстреляли автомобиль, который ехал под национальным трехцветным флагом страны. До и после этого они также открывали огонь по людям с «республиканскими» флагами и по протестующим женщинам.

Елизавета Наумова
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