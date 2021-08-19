Талибы открыли огонь по афганцам с национальным флагом страны

В афганском городе Асадабад, расположенном в провинции Кунар, боевики террористической группировки «Талибан» (запрещена в России) расстреляли автомобиль, который ехал под национальным трехцветным флагом страны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на свой источник в городе.

Ихтишам Афган (Ihtesham Afghan) на своей странице в Twitter опубликовал кадры, якобы снятые на месте событий.

«Сегодня талибы обстреляли людей, праздновавших день независимости в Кунаре. Несколько человек убито и ранено. Это и есть истинное лицо "Талибана"», — заявил пользователь, опубликовавший ролик.

На записи видно автомобиль, в окне которого, выставлен трехцветный афганский флаг. После того, как он покидает объектив, раздаются звуки выстрелов, люди идущие по улице начинают бежать, слышны крики. При этом по кадрам невозможно понять, велся ли огонь именно по автомобилю и людям.

Известно, что талибы уже открывали огонь по людям с «республиканскими» флагами.

Ранее сообщалось, что боевики радикального движения «Талибан» открыли стрельбу для разгона толпы в городе Джелалабад в провинции Нангархар. Уточнялось, что люди собрались для празднования Дня независимости Афганистана. В результате стрельбы четыре человека погибли, еще три человека были схвачены талибами.