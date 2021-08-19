Талибы открыли стрельбу по толпе празднующих День независимости Афганистана

Четыре человека погибли в результате стрельбы талибов по толпе в Джелалабаде

Боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в России) открыли стрельбу для разгона толпы в городе Джелалабад в провинции Нангархар. Об этом в четверг, 19 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По данным собеседника агентства, люди собрались для празднования Дня независимости Афганистана. В результате стрельбы четыре человека погибли, еще три человека были схвачены талибами.

Кроме того, три человека были убиты в результате обстрела боевиками «Талибана» автомобиля с национальными флагами Афганистана в городе Асадабад провинции Кунар, сообщил источник РИА Новости. В то же время Reuters сообщал, что несколько человек погибли в Асадабаде из-за давки или стрельбы на митинге по случаю Дня независимости страны.

18 августа талибы открыли огонь по митингующим, которые вышли на улицы, чтобы поддержать национальный флаг Афганистана. В результате погибли три человека. Кроме того, 16 августа один из жителей Кабула рассказал «Ленте.ру», что талибы устраивают расправы над мирными людьми прямо на улицах столицы.