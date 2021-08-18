Сотни афганцев вышли на протесты у здания Еврокомиссии в Брюсселе

Сотни афганцев протестуют у здания Еврокомиссии в центре Брюсселя. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости в столице Бельгии.

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Они вышли, чтобы привлечь внимание европейского сообщества к ситуации в Афганистане, а также к проблемам афганских беженцев, вынужденных покинуть страну. Митинг проходит на площади Шуман, где расположены главные учреждения ЕС. Один из протестующих заявил, что афганцам должны «вернуть президента Ашрафа Гани».

Участники акции говорят, что приход движения «Талибан» (запрещено в РФ) к власти в Афганистане разрушит последние надежды афганцев на построение светского государства. Они также заявили, что последние 20 лет войны США и НАТО с террористами на афганской земле могут стать напрасными.

Ранее в Европарламенте призвали страны Европы готовиться к волне беженцев из Афганистана. Также в Евросоюзе заявили, что Брюссель поддержит все государства организации, которые примут у себя афганских беженцев. В настоящий момент ЕС видит своей целью эвакуацию граждан стран-членов, а также афганцев, которые сотрудничали с правительствами европейского объединения.

15 августа талибы без боя заняли Кабул, объявили о полном контроле над территорией Афганистана и подняли свой флаг над президентским дворцом. В «Талибане» заявили, что страна будет управляться по законам шариата. Президент Гани сбежал в ОАЭ, прихватив с собой, по некоторым данным, крупную сумму денег, украденную из государственной казны.