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В России выявили 21 073 новых случая коронавируса

В России за минувшие сутки выявили 21 073 новых случая коронавируса

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

За минувшие сутки в России выявили 21 073 новых случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии в стране составило 10 479 344. Об этом в четверг, 30 декабря, сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией.

Больше всего зараженных зарегистрировали в Москве (2661), Санкт-Петербурге (1532), Подмосковье (977). Меньше всего — в Костромской области (13 случаев), Ненецком автономном округе (6 случаев) и в Чукотском автономном округе (1 случай).

За сутки скончались 926 пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии умерли 307 948 человек.

Суточный показатель выздоровлений составил 43 004, общий — 9 423 227.

По состоянию на 24 декабря уровень коллективного иммунитета в России достиг 60,4 процента. Двумя компонентами вакцины от COVID-19 привиты 73 106 249 россиян.

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Анна Филипенко
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