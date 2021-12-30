В России выявили 21 073 новых случая коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 21 073 новых случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии в стране составило 10 479 344. Об этом в четверг, 30 декабря, сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией.

Больше всего зараженных зарегистрировали в Москве (2661), Санкт-Петербурге (1532), Подмосковье (977). Меньше всего — в Костромской области (13 случаев), Ненецком автономном округе (6 случаев) и в Чукотском автономном округе (1 случай).

За сутки скончались 926 пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии умерли 307 948 человек.

Суточный показатель выздоровлений составил 43 004, общий — 9 423 227.

По состоянию на 24 декабря уровень коллективного иммунитета в России достиг 60,4 процента. Двумя компонентами вакцины от COVID-19 привиты 73 106 249 россиян.