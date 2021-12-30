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Огромные очереди из туристов на «Розе Хутор» попали на видео и возмутили россиян

На горном курорте «Роза Хутор» в Сочи образовались огромные очереди на подъемники

На горном курорте «Роза Хутор» в Сочи образовались огромные очереди на подъемники. Происходящее попало на видео, ролик был опубликован в Instagram-аккаунте @sochi24.

На размещенных в сети кадрах видна толпа туристов, желающих добраться до горных склонов. Очередь растянулась на десятки метров вдоль нескольких зданий.

Большое скопление людей возмутило россиян. Некоторые пользователи сети отметили, что путешественники не соблюдают социальную дистанцию. «Коронавирус? Нет, не слышали», «Почему никого нет в масках», — писали они.

Другие подписчики удивились размеру очереди. «Ощущение, что вся страна не работает», «Им не жалко тратить время?», «И зачем это? Приехать, чтобы стоять в очередях», «Лучше дома сидеть и никого не видеть», «Очереди как при "совке"», — комментировали юзеры.

Мария Гейн
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