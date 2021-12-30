Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Иностранные интернет-гиганты заставят открыть офисы в России

Google, TikTok и еще 11 IT-гигантов обяжут открыть российское представительство

Фото: Shutterstock

С 1 января вступает в силу распоряжение Роскомнадзора о «приземлении» — требование к иностранным интернет-гигантам открыть свое официальное представительство на территории России. Изменения вступают в силу в соответствии с законом «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории Российской Федерации» (Федеральный закон № 236-ФЗ).

Требования распространяются на IT-гиганты, чья суточная аудитория в России превышает 500 тысяч человек. Нововведения затронут такие компании, как Google, Meta (ранее Facebook), Apple, TikTok, Telegram, Zoom, Twich, Twitter, Viber, Discord, Spotify, Pinterest.

Помимо открытия с 1 января 2022 года филиала / представительства / российского юридического лица на иностранных лиц возлагается также обязательство разместить на своем сайте электронную форму обратной связи с российскими пользователями, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора для взаимодействия с органами власти, а также установить рекомендуемые счетчики аудитории.

Закон о «приземлении» IТ-гигантов был подписан президентом России Владимиром Путиным 1 июля 2021 года. Юристы уже прогнозируют для иностранных компаний многомиллиардные убытки в случае отказа от исполнения требований российского законодательства.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
На Западе описали возможный сценарий третьей мировой войны
Россиянам поднимут прожиточный минимум
В России объяснили интерес к истребителю Checkmate
Украинец собрал ассорти из прививок ради бесплатного пребывания в больнице
Объявлен секс-символ года среди музыкантов
Девушка отказалась звать сестру на свадьбу из-за одного условия родителей
«Газпром» успел вывести из Нидерландов дорогой актив
Сестра Бондарчука рассказала о доме в Крыму
В Москве задержали зарезавшую россиянина полураздетую эскортницу
Названы способы избежать набора веса в новогодние праздники
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter