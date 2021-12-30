Иностранные интернет-гиганты заставят открыть офисы в России

С 1 января вступает в силу распоряжение Роскомнадзора о «приземлении» — требование к иностранным интернет-гигантам открыть свое официальное представительство на территории России. Изменения вступают в силу в соответствии с законом «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории Российской Федерации» (Федеральный закон № 236-ФЗ).

Требования распространяются на IT-гиганты, чья суточная аудитория в России превышает 500 тысяч человек. Нововведения затронут такие компании, как Google, Meta (ранее Facebook), Apple, TikTok, Telegram, Zoom, Twich, Twitter, Viber, Discord, Spotify, Pinterest.

Помимо открытия с 1 января 2022 года филиала / представительства / российского юридического лица на иностранных лиц возлагается также обязательство разместить на своем сайте электронную форму обратной связи с российскими пользователями, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора для взаимодействия с органами власти, а также установить рекомендуемые счетчики аудитории.

Закон о «приземлении» IТ-гигантов был подписан президентом России Владимиром Путиным 1 июля 2021 года. Юристы уже прогнозируют для иностранных компаний многомиллиардные убытки в случае отказа от исполнения требований российского законодательства.