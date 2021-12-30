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Жители Ростова в новогоднюю ночь увидят парад планет

Жители Ростова перед Новым годом увидят парад планет

Изображение: Shutterstock

Ростовчане увидят парад планет, который будет проходить с 25 декабря по 7 января 2022 года. Об этом рассказал лектор Донской астрономической обсерватории Николай Демин, сообщает rostovgazeta.ru.

По его словам, на самом деле в астрономии термина «парад планет» нет». В период с 25 декабря 2021 года по 7 января 2022 года Юпитер, Сатурн, Венера и Меркурий выстроятся в один ряд.

Это событие нечастое и происходит один-два раза в два-три года. «Парад планет легко виден невооруженным глазом: Венера и Юпитер - ярчайшие объекты на ночном небе, если не считать Луны. Меркурий и Сатурн тусклее, но все равно заметны без особого труд», — поделился специалист.

Варвара Кошечкина
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