Мужчина умер после применения перцового баллончика полицейскими

29-летний мужчина умер после того, как полиция Австралии применила к нему перцовый баллончик при задержании в одном из австралийских штатов. По словам сотрудников правоохранительных органов, между ними завязалась небольшая драка. Подробности происшествия описывает Daily Mail.

После развязавшейся драки к мужчине применили баллончик, и его смогли задержать. Затем он потерял сознание. Офицеры полиции оказали ему первую помощь, вскоре к месту происшествия прибыли медики, однако мужчина умер, прежде чем скорая прибыла в больницу.

Обстоятельства произошедшего расследуют.

Смерть подозреваемого при задержании нередко оборачивается скандалом, перерастающим в серию протестов. Таковым стала гибель чернокожего Джорджа Флойда в американском Миннеаполисе 26 мая, после произошедшего общественность обвинила полицию в превышении полномочий (один из офицеров при задержании встал на шею Флойда коленом) и ущемлении прав чернокожих. На улицы вышли сторонники движения против насилия в отношении чернокожих Black Lives Matter («Жизни черных важны»), протесты переросли в бунты с погромами, грабежами, стрельбой и поджогами и стали проходить не только по всем городам США, но и в других странах мира.