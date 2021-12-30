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В США поймали планировавшего убить Байдена, Обаму и Цукерберга

NBC: в Айове задержали мужчину, планировавшего убийство Байдена, Обамы и Цукерберга

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

В американском штате Айова арестовали вооруженного мужчину, который планировал убить президента США Джо Байдена, экс-президента Барака Обаму и основателя Facebook (Meta) Марка Цукерберга. Об этом пишет телеканал NBC.

Задержанный — 25-летний работник супермаркета в Калифорнии Куачуа Брийон Сюн (Kuachua Brillion Xiong), сейчас он находится в тюрьме. Власти обвинили мужчину в том, что он угрожал бывшему президенту США.

Его поймали после обычного осмотра дорожным патрулем: в машине у мужчины нашли винтовку AR-15, боеприпасы, заряженные магазины, бронежилет и аптечки. По словам преступника, он планировал отправиться в Белый дом, «чтобы убить людей, находящихся у власти». Сюн также показал следователям рисунок здания и заявил, что у него есть некое «слабое место».

«Он сказал, что в случае освобождения из-под стражи немедленно продолжит путь к Белому дому и сделает все возможное, чтобы выполнить план. Сюн заявил, что не собирается возвращаться в Калифорнию, потому что он планирует умереть, сражаясь со злыми демонами в Белом доме», — говорится в судебном документе, который цитирует телеканал.

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Виктория Кондратьева
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