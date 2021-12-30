Девушка раскрыла неожиданную правду о сестре и разрушила ее отношения

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как раскрыла парню сестры неожиданную правду о ней и разрушила их отношения. Она рассказала ее бойфренду, что ее родственница абсолютно здорова, хотя парень был убежден, что его возлюбленная смертельно больна.

Автор поста рассказала, что иногда замечала, как сестра странно ведет себя в соцсетях. «Она выкладывала ролики, на которых кашляет и держит какие-то трубки, но я не придавала этому значения», — поделилась девушка. Рассказчица не поднимала эту тему в кругу семьи, пока парень сестры, который пришел на Рождество в их дом, не заговорил о здоровье своей девушки.

«Ее молодой человек был невероятно вежливым парнем. Он представился, принес подарок моей матери и был ласков по отношению к моей сестре», — вспомнила героиня истории. Она рассказала, что в конце праздничного вечера завела разговор с бойфрендом сестры. «Он спросил, как я восприняла новости, связанные с моей сестрой. Я сказала ему, что не понимаю, о чем он говорит. Тогда он сообщил, что моя сестра умирает», — поделилась девушка.

Как выяснилось позже, сестра рассказчицы сказала парню, что страдает от смертельного заболевания и все прошлые выходные провела в больнице. «Я объяснила, что она абсолютно здорова. Все выходные сестра провела дома. Она почти не выходила из комнаты, потому что играла в игры», — рассказала автор истории.

Рассказчица узнала, что ее сестра часто притворялась больной перед парнем, чтобы вызывать его сочувствие и получать от него деньги. Кроме того, она часто в последний момент отменяла совместные планы, объясняя это выдуманной болезнью. В итоге парень бросил обманувшую его девушку. При этом, как отметила героиня истории, сестра обиделась на нее и перестала с ней разговаривать.

В комментариях под постом пользователи поддержали автора поста. По их мнению, парень должен был знать правду о своей девушке. Многие также предположили, что у сестры рассказчицы могут быть психологические проблемы и посоветовали ей обратиться к специалисту.