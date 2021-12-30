Стали известны получатели поздравительных открыток от Путина

Владимир Путин поздравил с Новым годом и Рождеством мировых лидеров. Об этом сообщают РИА Новости.

Из действующих политиков поздравления получили глава Белоруссии Александр Лукашенко, президент США Джо Байден, лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган, генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин, федеральный канцлер Олаф Шольц и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и королева Елизавета II, а также глава Молдавии Майя Санду, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Республики Армения Армен Саркисян и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Из бывших лидеров поздравления получили бывшие канцлеры Германии Ангела Меркель и Герхард Шредер, экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, бывший президент Франции Николя Саркози, 43-й президент США Джордж Буш, экс-премьер Японии Синдзо Абэ, а также бывшие президенты Армении Роберт Кочарян и Серж Саргсян.

Ранее Путин отдельно поздравил с Новым годом президента США Джо Байдена. Он отметил конструктивное сотрудничество, которое смогли наладить между собой лидеры двух стран.