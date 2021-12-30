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Путин поздравил Байдена с Новым годом

Президент России Путин поздравил лидера США Байдена с Новым годом

Фото: Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин поздравил своего американского коллегу Джо Байдена с Новым годом. Об этом в четверг, 30 декабря, сообщается на официальном сайте Кремля.

В поздравлении российский лидер отметил, что Москва и Вашингтон должны наладить между собой конструктивное взаимодействие, поскольку несут особую ответственность за стабильность в мире. Он также подчеркнул, что обеим странам необходимо объединиться в борьбе с многочисленными угрозами, с которыми сталкивается человечество.

«Убежден, что в развитие наших договоренностей, достигнутых в ходе июньского саммита в Женеве и последующих контактов, мы можем продвинуться вперед и наладить эффективный российско-американский диалог, основанный на взаимном уважении и учете национальных интересов друг друга», — заключил Путин.

Ранее стало известно, что 30 декабря в 23:30 по московскому времени президенты России и США проведут телефонный разговор. Уточняется, что политики затронут целый спектр тем, в том числе предстоящие переговоры, а также встречу на площадке ОБСЕ и заседание Совета Россия — НАТО. Кроме того, Путин и Байден могут рассмотреть ход переговоров с Ираном по ядерной сделке.

В последний раз Путин и Байден общались по видеосвязи 7 декабря. Диалог лидеров двух стран продлился два часа и проходил по специальному каналу видеосвязи. Они шли в закрытом режиме без допуска к трансляции журналистов. В ходе переговоров Владимир Путин заявил американскому коллеге о «красных линиях» Москвы — дальнейшем продвижении НАТО на восток и размещении на Украине наступательных вооружений.

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Варвара Кошечкина
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