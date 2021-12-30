Пользователи сети поделились историями о самых неудачных свиданиях
Пользовательница Reddit с ником @Zuzpo попросила других юзеров портала поделиться историями о самых неудачных свиданиях. Под постом с ее вопросом «В какой момент вы поняли, что лучше бы не приходили на это свидание?» комментаторы обсудили самые провальные встречи
«Поняла, что лучше бы не появлялась на этом свидании когда он заехал за мной и сказал, что ему нужно кое-куда заскочить. Он встретился за заправкой со своим наркоторговцем», — поделилась @elementsofridiculous.
Другая пользовательница сети рассказала, что однажды к ней на свидание пришел мужчина, выглядевший на 30 лет старше парня на фотографии, которую он ей присылал. «Со мной случалось подобное, только это был не парень, который мне нравится, а сотрудник клининга», — написала в комментарии к ответу @StarNerd920. Она рассказала, что наняла мужчину через интернет, полагая, что ему около 50 лет. Однако, по ее словам, из машины хромая вышел дедушка, который с трудом мог нести чистящие средства вверх по лестнице.
«В какой-то момент позвонила его дочь, и он стал говорить с ней по громкой связи. Она кричала, говоря, что 80-летний мужчина не должен убираться у чужих людей! К слову, убрался он отвратительно, а еще оставил включенной газовую плиту, и, если бы я не заметила запаха, дом бы, наверное, взорвался», — вспомнила @StarNerd920. В заключение она добавила, что, несмотря на произошедшее, чувствовала себя виноватой и оставила мужчине 30 долларов чаевых.
«Понял, что лучше бы не появлялся на этом свидании, когда она достала свой iPad и стала пытаться продать мне страховку», — рассказал @IndigoldWeM. «Когда встретил ее на вечеринке, а потом столкнулся с ее парнем, который сказал: "Забирай, меня уже тошнит от ее мерзких поступков"», — вспомнил пользователь с ником @cleric3648.
Ранее пользовательница Twitter предложила обсудить в сети худшие способы расстаться с возлюбленным и создала тред, в котором юзеры поделились своими историями.