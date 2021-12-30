Женщина выселила дочь мужа от первого брака по одной причине

Одна из пользовательниц Reddit с ником @Emergency-Cry9431 решила выселить из квартиры 17-летнюю дочь мужа от первого брака. Причиной стало то, что она захотела освободить комнату перед рождением своего первого ребенка. В комментариях женщину осудили за эгоизм.

Рассказчица и ее муж Оливер вместе уже около четырех лет. По словам героини истории, они вместе с четырьмя детьми мужа от первого брака живут в четырехкомнатной квартире в Нью-Йорке. Женщина уточнила, что хорошо ладит с младшими детьми, но не может найти общий язык со старшими, 17-летней Джесс и 16-летним Нейтом.

«Они всегда сравнивают меня со своей матерью, и каждый раз, когда я пытаюсь их дисциплинировать, они называют меня подлой дрянью», — рассказала автора поста. Женщина пояснила, что дружила с бывшей супругой мужа еще до того, как начала с ним отношения, но никогда не переходила черту, пока супруги не развелись. Тем не менее старшие дети уверены, что их роман начался еще до развода.

Героиня истории добавила, что через несколько месяцев у нее должен родиться ребенок. «Джесс собирается поступать в сентябре в колледж недалеко от места, где живет ее мать. В течение учебного года дети живут у нас, а летом у матери. Поэтому мы решили отдать комнату Джесс малышке», — написала рассказчица.

Когда супруги объявили девушке, что она должна переехать к матери, чтобы освободить комнату для новорожденной, она очень расстроилась. В частности, Джесс отметила, что из-за переезда ей придется перейти в другую школу, что может навредить ее образованию. Несмотря на это рассказчица не изменила свое решение.

В комментариях пользователи Reddit поддержали подростка. «Ты поступаешь неправильно. Вы могли сами пожить полгода с младенцем», «Новорожденные дети, как правило, всегда первые полгода остаются рядом с родителями», — возмутились комментатора. Некоторые также посчитали, что героиня истории использовала рождение ребенка как предлог для того, чтобы выселить дочь мужа из квартиры.