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Подсчитана стоимость новогоднего подарка от Лукашенко для Путина

Лукашенко подарил Путину корзину с колбасой по 400 рублей после встречи в Петербурге

Фото: Telegram-канал «Пул Первого»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе визита в Санкт-Петербург подарил российскому коллеге Владимиру Путину корзину с белорусскими продуктами на общую сумму примерно в восемь тысяч рублей. «Лента.ру» подсчитала приблизительную стоимость новогоднего подарка на основе данных онлайн-сервисов доставки продуктов и товаров.

Вся представленная в корзине мясная продукция оказалась производства Гродненского мясокомбината. В частности, несколько длинных батонов сырокопченой колбасы (каждая около 400 граммов) «Милано» (примерно 6 штук по 440 рублей) и «Итальянская» (1 штука по 460 рублей).

Кроме того, в наборе присутствует около четырех батонов колбасы «Мясной дуэт», «Мясной каприз» и «Киндюк» — каждая примерно по 500 граммов и стоимостью 625 рублей.

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Наконец, в корзине лежит колбаса сырокопченая «Гродзенски прысмак» (1 штука по 600 граммов — 716 рублей) и полендвица домашняя сыровяленая «Новая» (1 штука по 800 граммов — 920 рублей).

Помимо этого, в подарочном наборе для президента России есть сырная нарезка «Гауда» (150 граммов) фирмы «Брест-Литовск» за 172 рубля, нарезка сыра «Российский» этой же марки (150 граммов) за 158 рублей и сыр «Выдержанный» (150 граммов) за 130 рублей. В корзине также лежит сыр маскарпоне фирмы Bonfesto, который стоит от 269 рублей за 250 граммов. Еще в набор поместили рассольный сливочный сыр Sveza марки «Савушкин» стоимостью 209 рублей за 150 граммов.

Таким образом, общая стоимость подарочной корзины для Путина составила как минимум 8174 рубля.

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При этом цена второго подарка от белорусского президента, набора со стеклозавода «Неман» в Гродненской области, достигла примерно 28 тысяч рублей. В него вошел набор хрустальных бокалов с цветной ножкой из шести штук (8,4 тысячи рублей), аналогичный набор фужеров (8,5 тысячи рублей) и два хрустальных подсвечника кобальтового цвета (5560 рублей каждый).

Переговоры Путина и Лукашенко прошли в среду, 29 декабря, в Санкт-Петербурге. Встреча лидеров двух государств продолжалась три часа в стенах Константиновского дворца. В рамках мероприятия политики договорились углубить сотрудничество России и Белоруссии в военной сфере. В частности, они заявили, что будут продолжать проводить совместные военные учения на территории Белоруссии, предложения о которых уже поступили из Минска в Москву.

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Варвара Кошечкина
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