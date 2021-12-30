Подсчитана стоимость новогоднего подарка от Лукашенко для Путина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе визита в Санкт-Петербург подарил российскому коллеге Владимиру Путину корзину с белорусскими продуктами на общую сумму примерно в восемь тысяч рублей. «Лента.ру» подсчитала приблизительную стоимость новогоднего подарка на основе данных онлайн-сервисов доставки продуктов и товаров.

Вся представленная в корзине мясная продукция оказалась производства Гродненского мясокомбината. В частности, несколько длинных батонов сырокопченой колбасы (каждая около 400 граммов) «Милано» (примерно 6 штук по 440 рублей) и «Итальянская» (1 штука по 460 рублей).

Кроме того, в наборе присутствует около четырех батонов колбасы «Мясной дуэт», «Мясной каприз» и «Киндюк» — каждая примерно по 500 граммов и стоимостью 625 рублей.

Наконец, в корзине лежит колбаса сырокопченая «Гродзенски прысмак» (1 штука по 600 граммов — 716 рублей) и полендвица домашняя сыровяленая «Новая» (1 штука по 800 граммов — 920 рублей).

Помимо этого, в подарочном наборе для президента России есть сырная нарезка «Гауда» (150 граммов) фирмы «Брест-Литовск» за 172 рубля, нарезка сыра «Российский» этой же марки (150 граммов) за 158 рублей и сыр «Выдержанный» (150 граммов) за 130 рублей. В корзине также лежит сыр маскарпоне фирмы Bonfesto, который стоит от 269 рублей за 250 граммов. Еще в набор поместили рассольный сливочный сыр Sveza марки «Савушкин» стоимостью 209 рублей за 150 граммов.

Таким образом, общая стоимость подарочной корзины для Путина составила как минимум 8174 рубля.

При этом цена второго подарка от белорусского президента, набора со стеклозавода «Неман» в Гродненской области, достигла примерно 28 тысяч рублей. В него вошел набор хрустальных бокалов с цветной ножкой из шести штук (8,4 тысячи рублей), аналогичный набор фужеров (8,5 тысячи рублей) и два хрустальных подсвечника кобальтового цвета (5560 рублей каждый).

Переговоры Путина и Лукашенко прошли в среду, 29 декабря, в Санкт-Петербурге. Встреча лидеров двух государств продолжалась три часа в стенах Константиновского дворца. В рамках мероприятия политики договорились углубить сотрудничество России и Белоруссии в военной сфере. В частности, они заявили, что будут продолжать проводить совместные военные учения на территории Белоруссии, предложения о которых уже поступили из Минска в Москву.