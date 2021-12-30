Астрономы изучили загадочные источники сильного рентгеновского излучения

Ученые Чикагского и Фордемского университетов в США изучили три сверхъярких рентгеновских источника (ULX) в спиральной галактике NGC 891. Каждый из них испускает больше излучения рентгеновского диапазона, чем один миллион Солнц на всех длинах волн. Точная природа этого феномена пока остается загадкой. Результаты исследования, которые помогут объяснить ULX, опубликованы в журнале arXiv.

Астрономы проанализировали данные, собранные рентгеновской обсерваторией Chandra НАСА и космическим аппаратом XMM-Newton Европейского космического агентства. Их интересовали проведенные в течение 17 лет наблюдения спиральной галактики с баром NGC 891, видимой с ребра и находящейся на расстоянии 30 миллионов световых лет, поскольку в ней располагаются три сверхъярких рентгеновских источника — ULX-1, ULX-2 и ULX-3.

Спектр источника ULX-1 изменялся с 2003 по 2016 год, а кривая блеска снижалась, особенно с 2000 по 2003 год. Тем не менее источник оставался стабильным и не сильно изменялся за все время наблюдений. Его светимость составила 8,4 на 10 в 39-й степени эрг в секунду. Для сравнения, светимость Солнца равна 3,8 на 10 в 33-й степени эрг в секунду.

ULX-2 испускал не меняющийся поток излучения, который был на 20-50 процентов сильнее, чем у ULX-1. Наконец, ULX-3 оказался самым слабым источником, а его светимость составляла 2 на 10 в 39-й степени эрг в секунду. Поток излучения уменьшился в семь раз с ноября 2016 года по январь 2017 года, из-за чего источник больше не классифицируется как сверхъяркий. В настоящий момент он ближе к рентгеновским двойным звездам — двойным системам, чье рентгеновское излучение порождено падением вещества со звезды на компактный объект вроде черной дыры или нейтронной звезды.

Для объяснения природы всех трех источников ученые смоделировали несколько сценариев, учитывающих результаты наблюдений. Они рассмотрели такие варианты, как сверхновая, событие приливного разрушения, аккрецирующий источник со сверхэддингтоновской светимостью и рентгеновские двойные звезды. Первые два источника, скорее всего, являются черными дырами массой 50-80 Солнц, чья светимость превышает эддингтоновский предел (показывает величину излучения для объекта в состоянии равновесия меду гравитацией и давлением излучения). Что касается третьего источника ULX-3, то пока у ученых в распоряжении слишком мало данных, чтобы однозначно судить о его природе, хотя его светимость соответствует черной дыре массой 20 Солнц.