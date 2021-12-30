Названы главные слова 2021 года

Российские бизнесмены, политики и топ-менеджеры назвали слова, характеризующие для них 2021 год. Они описали уходящий его как «пандемийный», «продуктивный», «штормовой» и «отскок». Список приводит РБК.

В частности, сопредседатель «Справедливой России — За правду — Пенсионеры России» Захар Прилепин назвал 2021 год «тягомотиной».

Президент группы компаний (ГК) «ЭкоНива» Штефан Дюрр и гендиректор объединенной сети кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин охарактеризовали уходящий год словом «качели».

Председатель правления Сбербанка назвал этот год «тяжелым, но успешным», а глава ВТБ Андрей Костин — «годом отскока от тяжелого пандемийного года».

В свою очередь, гендиректор ГК «ЛитРес» Сергей Анурьев охарактеризовал 2021 год словом «трансформаци‎я». «И на работе: трансформация компании, подходов к управлению, взаимодействия с сотрудниками, и в жизни: многие вещи после ковида и эпидемии стали не такими важными, как казались раньше: поездки, покупки, жизнь завтрашним днем, а многие заняли свое место в приоритетах‎ — здоровье близких, счастье здесь и сейчас, а не завтра», — рассказал он.

Ранее в России подвели итоги национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в 2021 году. Объем поддержки малого и среднего бизнеса составил 530 миллиардов рублей.

С июля по ноябрь 2021 года по программе субсидирования затрат малого и среднего бизнеса кредитные организации запросили 59,2 миллионов рублей субсидии. До конца декабря бизнесу компенсируют 100 процентов комиссии через платежи в системе быстрых платежей. В программе участвует 57 банков.