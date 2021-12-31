Президент Украины Владимир Зеленский решил переименовать свою партию «Слуга народа» перед выборами в Верховную Раду, пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на источники, близкие к окружению главы государства.

По данным источников, рассматривается несколько вариантов нового названия для организации, в большинстве которых фигурирует фамилия президента. Один из основных вариантов — «Партия Зеленского».

Отмечается, что возможное переименования связано с предстоящими выборами в Верховную Раду, намеченными на 2023 год. Согласно данным соцопросов, «Слуга народа» входит в число семи партий, которые могли бы пройти в парламент, если бы выборы состоялись в ближайшее время.

Партия «Слуга народа» была создана в 2016 году под названием «Партия решительных перемен». Год спустя была переименована, а название позаимствовано из одноименного сериала «Слуга народа», в котором Зеленский играл президента Украины. В 2019 году актер выдвинул свою кандидатуру для участия в выборах главы государства, партия «Слуга народа» в том же году заняла первое место на выборах, получив 43 процента голосов по партийному списку и 130 мест в одномандатных округах.

