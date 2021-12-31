В Кузбассе задержали одного из вымогателей «дани» у военнослужащих

В Кемеровской области задержали Мудариса Тартыкова, одного из подозреваемых в вымогательстве дани у военнослужащих в гарнизоне города Юрга. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В четверг, 30 декабря, стало известно, что Мудариса Тартыкова, которого подозревают в вымогательствах у военных в Юрге, задержала полиция. При себе у него нашли наркотики, а его тонированный автомобиль без номеров вновь изъяли», — заявил собеседник издания, описывая инцидент со сбором дани с контрактников в Кузбассе.

Ранее его поместили в СИЗО, однако затем выпустили на свободу.

26 декабря глава ассоциации «Комитет солдатских матерей» Светлана Голуб сообщила, что несколько жителей города Юрга в Кузбассе обложили данью военных-контрактников различных рангов, которые проходили службу в гарнизоне. По ее словам, местный криминалитет угрожал военным, шантажировал их, а иногда применял физическую силу.

В итоге контрактники боялись рассказать о действиях злоумышленников правоохранителям и безропотно платили дань. По словам Голуб, в месяц с военных удается получить до 300-400 тысяч рублей.