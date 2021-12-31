Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Кузбассе задержали одного из вымогателей «дани» у военнослужащих

В Кузбассе задержали одного из подозреваемых в сборе дани с военных-контрактников в Юрге

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

В Кемеровской области задержали Мудариса Тартыкова, одного из подозреваемых в вымогательстве дани у военнослужащих в гарнизоне города Юрга. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В четверг, 30 декабря, стало известно, что Мудариса Тартыкова, которого подозревают в вымогательствах у военных в Юрге, задержала полиция. При себе у него нашли наркотики, а его тонированный автомобиль без номеров вновь изъяли», — заявил собеседник издания, описывая инцидент со сбором дани с контрактников в Кузбассе.

Ранее его поместили в СИЗО, однако затем выпустили на свободу.

26 декабря глава ассоциации «Комитет солдатских матерей» Светлана Голуб сообщила, что несколько жителей города Юрга в Кузбассе обложили данью военных-контрактников различных рангов, которые проходили службу в гарнизоне. По ее словам, местный криминалитет угрожал военным, шантажировал их, а иногда применял физическую силу.

В итоге контрактники боялись рассказать о действиях злоумышленников правоохранителям и безропотно платили дань. По словам Голуб, в месяц с военных удается получить до 300-400 тысяч рублей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Скворцова оценила заболеваемость COVID-19 среди привитых вакциной ФМБА
США построят секретный зал для суда в тюрьме Гуантанамо
В Госдуме оценили угрозу военного столкновения для России
В Кузбассе задержали одного из вымогателей «дани» у военнослужащих
Психолог раскрыла способ бросить курить с Нового года
Украинский депутат скрыл 41 квартиру и оправдался неумением заполнять декларацию
Кадыров и его родители стали заслуженными правозащитниками
На российское кино выделят более пяти миллиардов рублей
Захарова рассказала про новогодний «антикорпоратив» в МИД
Зеленский решил переименовать свою партию
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter