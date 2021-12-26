Военных-контрактников обложили данью в российском городе

В городе Юрга Кемеровской области местные жители обложили данью военнослужащих-контрактников различных рангов. Об этом сообщила глава ассоциации «Комитет солдатских матерей» Светлана Голуб, передает URA.RU.

Голуб назвала сборщиков дани «местным криминалитетом» и заявила, что из-за их действий военные вынуждены покидать службу. По ее словам, в месяц с военных удается получить до 300-400 тысяч рублей.

«Военным угрожают, шантажируют, а порой и применяют физическую силу. Служащие боятся обращаться в правоохранительные органы и вынуждены безропотно платить дань», — рассказала Голуб.

Она добавила, что некоторые пострадавшие все же обратились в полицию, после чего вымогателей арестовали и возбудили уголовное дело. Одного из лидеров группы, Мудариса Тартькова, сначала направили в СИЗО, однако вскоре выпустили оттуда. Голуб считает, что на свободе он может оказывать давление на свидетелей.

Один из потерпевших рассказал, что Тартьков занимается поборами с 2017 года и собирает деньги с почти сотни юргинских военных-контрактников.

Ранее сообщалось, что Челябинский гарнизонный суд приговорил бывшего военного к пяти годам лишения свободы условно за участие в организованной преступной группировке, которая занималась хищением дорогих автомобилей. Злоумышленники заключали с хозяевами машин договор аренды, затем отгоняли транспорт, демонтировали из него следящие устройства и продавали. Россиянина признали виновным по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Он признал вину и сдал полиции соучастников преступлений.